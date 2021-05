Für die Zuschauer gibt es bald die doppelte Portion Drama! Ex on the Beach lockt einige Trash-TV-Liebhaber auf die TVNow-Seite. Immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag läuft dort eine neue Folge der beliebten Kuppelshow, bei der Singles mit ihren Ex-Freunden und Ex-Freundinnen konfrontiert werden, online. Das soll sich in Zukunft aber ändern: "Ex on the Beach" gibt es von nun an in Doppelfolgen.

"Auf besonderen Wunsch der TVNow-Fans wird die Love-Reality ab dem 3. Juni in Doppelfolgen gezeigt", heißt es in der RTL-Pressemitteilung. Zuvor war in jeder Woche nur eine Episode des Liebesabenteuers zu sehen gewesen. Insgesamt gibt es 16 Folgen der Reality-Show. Nach deren Ende soll erstmalig auch eine Wiedersehenssendung ausgetrahlt werden.

TV-Sternchen Melody Haase (27) war bereits als Kandidatin der aktuellen Staffel dabei, wurde allerdings schon rausgewählt. Promiflash verriet sie, bei welchem Show-Pärchen sie Potenzial für eine gemeinsame Zukunft sieht: und zwar bei Tommy und Sandra. "Sie passen super zusammen und ich könnte mir vorstellen, dass aus ihnen ein tolles Paar werden könnte", glaubte Melody.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Der "Ex on the Beach"-Cast 2021

Melody Haase, Reality-Star

Sandra und Tommy, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

