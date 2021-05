Dieses Foto von Channing Tatum (41) überlässt nicht mehr viel der Fantasie. Der Schauspieler schreckt ganz offensichtlich nicht davor zurück, sich in seiner ganzen Pracht zu zeigen. Ob vor der Kamera für Blockbuster wie "Magic Mike" – oder aber auch im Netz. Dort heizte er seinen Fans schon des Öfteren ein und zog sogar schon komplett blank. Und jetzt gönnt er seinen Fans einen appetitlichen Nachschlag: Der "Step Up"-Star zeigt sich im Adamskostüm!

Völlig unbekleidet posiert Channing hier vor dem Spiegel und verdeckt nur seinen Intimbereich – aber auch nur geradeso. "Du weißt, wenn du im Make-up-Trailer nackt bist und lediglich ein Handtuch über deinen Penis hältst, dann wirst du am Set etwas machen, auf das du deine Mama vorbereiten musst, bevor sie den Film sieht", schreibt der 41-Jährige zu dem sexy Selfie in seiner Instagram-Story, das momentan wohl bei vielen Fans für Schnappatmung sorgen dürfte. Der Streifen, in dem er offenbar die Hüllen fallen lässt, heißt übrigens "The Lost City Of D". Darin ist er an der Seite von Sandra Bullock (56) zu sehen.

Für den heißen textilfreien Schnappschuss musste Channing allerdings auch einen kleinen Preis bezahlen. "Ja, ich spanne gerade so stark an, dass ich einen Krampf bekommen habe", scherzt er und spielt damit auf sein beeindruckendes Sixpack an. Wie der "21 Jump Street"-Darsteller in einem Instagram-Post verrät, hat er seine Bauchmuskeln durch Freestyle-Wrestling und Schwimmen im offenen Meer gestählt, sodass er jetzt in der Form seines Lebens sei.

Instagram / channingtatum Channing Tatum

Getty Images Channing Tatum im Dezember 2019 in Melbourne

Instagram / channingtatum Channing Tatum, September 2020

