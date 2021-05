Rebel Wilson (41) steckt voller Energie! Die Schauspielerin, die ihren frisch erschlankten Körper zu jeder Gelegenheit zelebriert, hat ein neues Projekt in Planung! Vor Kurzem stand die Blondine noch für die US-amerikanische Hundestyling-Show mit dem passenden Namen "Pooch Perfect" (zu Deutsch "Perfekte Hündchen") vor der Kamera – ein Wortspiel mit dem Titel von Rebels Kinoerfolg Pitch Perfect, in dem sie den Charakter "Fat Amy" verkörperte. Und bald startet Rebel offenbar als Cheerleader durch!

Auf Instagram teilte die Australierin jetzt zwei Bumerang-Videos von sich in einem grün-weißen Cheerleader-Kostüm. Die Moves für ihre neue Rolle haben sie und Co-Star Chris Parnell offensichtlich bereits fleißig geübt. "Ich lebe meine 'Girls United'-Fantasie in 'Senior Year' (März 2022)" betitelte sie einen der Clips, auf dem die beiden Schauspieler ihre Hände wie Pompons flattern lassen. Damit nahm sie Bezug auf den kultigen Cheerleaderfilm aus dem Jahr 2000 mit Kirsten Dunst (39) und Gabrielle Union (48) in den Hauptrollen – und verriet ganz nebenbei das Erscheinungsdatum ihres neuen Films.

Nicht zu vernachlässigen ist natürlich, wie gut Rebel das sportliche Outfit mit der grünen Haarschleife steht. "Du siehst atemberaubend aus!", oder "Diese Taille! Einfach umwerfend!", kommentierten die User. Scheint so, als hätte Rebel ihre eigenen Cheerleader bereits gefunden.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de