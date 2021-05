Lügen haben kurze Beine! Das dürfte Eric Sindermann (32) aus dieser Geschichte wohl gelernt haben. Bei Ex on the Beach wollte der Berliner eigentlich seine Ex Tara Tabitha (28) wieder für sich gewinnen, knutschte dann aber mit Roxy rum. Nachdem er Tara danach geschworen hatte, nichts mehr mit einer anderen anzufangen, schien es, als hätten die beiden tatsächlich eine Chance. Doch bei einem Date mit Vanja Rasova konnte Eric nicht widerstehen und knutschte auch mit der Blondine. Ihr Plan, das Techtelmechtel geheim zu halten, ging leider nicht auf – Erics Notlüge ist aufgeflogen.

Der 32-Jährige hatte zwar Vanja darum gebeten, den gemeinsamen Kuss zu verschweigen, konnte aber offenbar selbst nicht länger mit dem Geheimnis leben. Nachdem er sowohl Tommy als auch Sandra davon erzählte, wusste es bald die ganze Villa – Tara eingeschlossen. "Ich bin wirklich schockiert, dass sie das so lange vor mir verheimlicht haben", zeigte sich die Brünette sichtlich enttäuscht. Für sie sei der Zug damit endgültig abgefahren und Eric jetzt Vergangenheit.

Nachdem Tara Eric mit der Situation konfrontierte und ihn zur Sau machte, ließ dieser seinen Gefühlen freien Lauf. "Du hast mich die ganze Zeit abgewiesen, ich mache alles für dich, ich biete dir alles an", versuchte er sein Verhalten zu erklären. Dennoch habe er von der Österreicherin keine Aufmerksamkeit bekommen und irgendwann war seine Geduld eben am Ende und er beendete das Gespräch: "Du behandelst mich wie einen Waschlappen, ich bin doch kein Hampelmann!"

TVNOW Eric und Vanja bei "Ex on the Beach"

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

TVNOW Tara und ihr Ex Eric in Folge sieben von "Ex on the Beach"

