Charlotte Würdig (42) ist seit über einem Jahr wieder Single. Im März 2020 gab die Frau von Rapper Sido (40) ihr Ehe-Aus bekannt. Doch seitdem scheint die Zweifachmama in Sachen Dating nichts anbrennen zu lassen. In der ersten Folge ihres eigenen Podcasts "Mit der Würdig" plauderte sie nun ganz offen über Onlineflirts auf Promi-Apps, schnelle Nummern statt ernsten Absichten und dem berüchtigten Walk of Shame am Morgen danach! Promiflash fasst für euch die pikantesten Details der Debütausgabe zusammen.

