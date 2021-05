Eric Sindermann (32) reflektiert sein Ex on the Beach-Flirtverhalten. Der ehemalige Handballer hat in der Realityshow die Qual der Wahl: Zuletzt haben sich Vanja Rasova, Roxy Zinger und seine Verflossene Tara Tabitha (28) für ihn interessiert. Sein Kopf sagt ihm zwar: Er will nur Tara – sein Körper spielt da aber nicht ganz mit. In der vergangenen Folge knutschte er mit Vanja fremd. Dass diese die Aktion auch noch geheimhalten sollte, bereut Eric im Nachhinein. Im Gespräch mit Promiflash betont er: Er habe sich total daneben benommen.

"Ich habe mich gegenüber Vanja wie das größte Arschloch verhalten", gesteht sich der 32-Jährige im Promiflash-Interview ein. In seinem "Tara-Wahn" habe er nicht gemerkt, was für eine tolle Frau Vanja wirklich ist. "Ich wollte unbedingt das haben, was ich nicht bekommen kann und vergaß, dass Vanja vielleicht sogar besser zu mir passen könnte", erläutert er und stellt klar, dass ihm das Ganze ziemlich leidtut. "Eigentlich will ich ja nicht so sein, denn ich habe eigentlich ein großes Herz und bin ein guter Mensch", fügt der Berliner abschließend hinzu.

Aber nicht nur im Bezug auf Vanja habe er Fehler gemacht – auch Tara gegenüber habe er sich nicht fair verhalten. Warum sie ihm dennoch eine weitere Chance geben sollte, kann Eric mittlerweile selbst nicht mehr begründen. "Mittlerweile weiß ich leider gar nicht mehr, was ich Tara noch für eine Ausrede erzählen soll. Sie gehen mir langsam aus", merkt er an.

