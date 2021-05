Wow, so heiß setzt Evanthia Benetatou (29) ihren Schwangerschaftsbauch in Szene! Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Bewohnerin erwartet aktuell gemeinsam mit ihrem Ex Chris Broy ihr erstes Kind. In den sozialen Medien gibt sie ihrer Community nicht nur regelmäßig Updates, sie verriet auch bereits, dass sie einen kleinen Sohn bekommt. Jetzt überraschte die 29-Jährige ihre Fans hingegen mit verführerischen Fotos: Eva ließ sich mit ihrem Babybauch ablichten – und das in einem supersexy Outfit! Mit Promiflash sprach sie zudem über die Hintergründe des Shootings...

"Dieses Fotoshooting war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens!", schwärmte Eva im Promiflash-Interview. Und die Bilder können sich wirklich sehen lassen: Auf den Pics posiert die werdende Mutter in einem transparenten Body und setzt ihre Kugel in sinnlichen Posen in Szene. "Dieses Shooting hat mein Selbstwertgefühl gesteigert und mich in meiner Haut noch wohler fühlen lassen", erzählte die Reality-TV-Beauty. Immerhin gäbe es in Evas Schwangerschaft zwar Tage, an denen sie sich wohlfühlt – aber eben auch Tage, an denen sie sich "einfach unter der Decke verkriechen möchte".

Mit den sexy Fotos wolle Eva zudem auch ein Zeichen gegen Bodyshaming setzen. "Es darf und soll sich jede Frau in ihrem Körper wohlfühlen!", stellte sie klar und fragte sich: "Warum darf man nicht mit einem Baby im Bauch als Schwangere ein derartiges Shooting machen? Warum darf sich nicht auch eine Schwangere sexy fühlen?"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021 in Düsseldorf

