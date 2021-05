Was ist denn nun wirklich zwischen Halil Taskiran und Chrissi Mkd passiert? In der aktuellen Folge von Ex on the Beach kamen sich die einstigen Partner näher und landeten sogar zusammen im Chaka-Chaka-Raum. Während Halil behauptete, die beiden hätten dort Sex gehabt, meinte Chrissi, sie hätten auf keinen Fall miteinander geschlafen. Auch gegenüber Promiflash herrscht bei den beiden weiter Uneinigkeit.

Halil hält weiter an seiner Version der Geschichte fest und versucht, das Verhalten seiner einstigen Liebhaberin zu erklären: "Ich denke, dass sie es abgestritten hat, weil sie einfach kein schlechtes Bild haben wollte, weil sie davor ja auch mit Diogo schon was hatte." Für ihn persönlich sei der Versöhnungssex sehr schön gewesen und habe sich gut angefühlt. Chrissis Aktion danach habe er aber gar nicht verstanden.

Obwohl die Szenen, die in der Sendung gezeigt wurden, ziemlich eindeutig sind, streitet die Beauty weiterhin ab, mit Halil Sex gehabt zu haben. "Ich glaube, jeder weiß, was Sex ist und was nicht. Trockensex und Sex sind zwei unterschiedliche Sachen. Für mich war das Rummachen mit Halil aber weit von richtigem Sex entfernt", betont sie im Promiflash-Interview. Die beiden hätten lediglich wild unter der Decke rumgeknutscht. Für Chrissi sei diese Intimität im Nachhinein ein Fehler gewesen.

TVNOW Halil, "Ex on the Beach"-Kandidat

TVNOW Chrissi und Halil bei "Ex on the Beach"

TVNOW Chrissi bei "Ex on the Beach"

