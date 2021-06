Die Princess Charming-Girls nehmen in Sachen Sex kein Blatt vor den Mund! Während sich Irina Schlauch und ihre fünf Auserwählten in der aktuellen Folge der lesbischen Kuppelshow bei einem Gruppendate kennenlernten, verblieben 13 Kandidatinnen in der Villa. Diese Zeit nutzten Gea, Wiki und Co., um sich über ihre sexuellen Erfahrungen und Vorlieben auszutauschen: Die "Princess Charming"-Girls unterhielten sich jetzt offen und ehrlich über Sex!

Wiki offenbarte vor den anderen Kandidatinnen beispielsweise ihre Vorliebe für Dildos. Und auch Gea ist ein Fan von Sexspielzeug – sie betonte: "Ich mag Strap-ons." Doch damit nicht genug: Die Berlinerin plauderte nämlich noch mehr aus dem Nähkästchen. "Seit ich queeren Sex habe, kann ich eigentlich viel freier sein", teilte sie ihre Erfahrungen und erklärte genauer: "Ich kann in jede Rolle schlüpfen – und es ist irgendwie nie langweilig. Und auch jede Person, die man datet, steht ja auf was anderes."

Auch Kandidatin Louise machte ihre Neigungen klar. "Ich mag das voll, wenn man etwas sehr viel gröber zueinander ist. Ich mag es, Hände zu verbinden und so was", schilderte die Azubine aus Saarbrücken. Wiki hingegen kann sich für ganz andere Sexspielchen begeistern. "Ich habe leider so einen Fetisch, dass ich das spannend finde, erwischt zu werden", deutete die Hamburgerin an und stellte klar: "Deswegen mag ich auch gerne Draußen-Sex."

