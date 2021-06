Kann Eugen Lopez diese Entscheidung verstehen? Der Single-Mann bekommt in der Frauenvilla auf Temptation Island so einiges an Drama mit. So hat beispielsweise Alicia Costa Pinhero immer wieder exzessive Partyvideos ihres Freundes Yasin Mohamed gezeigt bekommen, bis sie ihn beim finalen Lagerfeuer endlich in die Wüste schickte. Eugen ist sich sicher: Es war schon längst überfällig, dass Alicia den Schlussstrich zieht.

"Es ist auf jeden Fall richtig abzubrechen und sich zu trennen, weil man hat Vorstellungen, was man in der Zukunft haben möchte. Man hat Vorstellungen, wie man behandelt werden möchte", sagt der Boxer gegenüber Promiflash. Yasin habe einfach sein Ding durchgezogen und keine Rücksicht auf seine damalige Freundin genommen. Für Eugen sei klar, dass man so eine Partnerschaft nicht hätte weiterführen können.

Dass Alicia diesen Schritt gewagt hat, freut Eugen sehr, denn das Verhalten ihres Ex-Partners sei einfach unter aller Sau gewesen. "Mehr hätte sie sich gar nicht geben können. Das hat in allen Maßen gereicht. Wäre sie länger dageblieben, hätte sie sich nur noch mehr blamiert und noch mehr die Blöße gegeben", erklärt er.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Instagram / eugen1pz "Temptation Island"-Kandidat Eugen

TVNOW Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed beim finalen Lagerfeuer

TVNOW Alicia, "Temptation Island"-Kandidatin

