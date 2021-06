Rapper Future (37) hat wirklich kein einziges gutes Wort mehr für seine Ex-Freundin Lori Harvey übrig! Letztes Jahr dateten sich der Musiker und die Stieftochter des US-amerikanischen Moderators Steve Harvey (64) für einige Monate, bevor sie ihre Trennung bekannt gaben. Inzwischen ist Lori mit dem Hollywoodstar Michael B. Jordan (34) zusammen. In seinem neuen Song zieht Future jetzt über seine Ex und ihren neuen Freund her.

Wie kürzlich Just Jared berichtete, veröffentlichte Future vor zwei Wochen seine neue Single namens "Maybach", für die er sich mit 42 Drugg zusammentat. In dem Track disst er seine 24-jährige Verflossene schonungslos. "Sagt Steve Harvey, dass ich sie nicht will", rappt er beispielsweise und fährt fort "Dass eine Bitch mich verlässt, das gibt es nicht".

Obwohl der 37-Jährige selbst bereits in einer neuen Partnerschaft ist und es augenscheinlich keinen Grund für böses Blut gibt, macht Future auch nicht vor Loris Neuem halt. In einem Ausschnitt der originalen Version von "Maybach" hört man den Vater eines Sohnes Folgendes sagen: "Sie hat wohl vergessen, ihrem Daddy zu sagen, dass sie mich angefleht hat, nicht zu gehen" Damit nicht genug, fährt er fort: "Sie hatte keine andere Wahl, als nach mir einen Lahmarsch zu bumsen".

Instagram / loriharvey Michael B. Jordan und Lori Harvey

Getty Images Rapper Future bei einer Fashion Show von Philipp Plein im Rahmen der New York Fashion Week 2017

Instagram / loriharvey Lori Harvey im August 2020

