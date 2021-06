Juliano lässt kaum eine Frage unbeantwortet. Seit einigen Monaten sind der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer und die Ex-Love Island-Granate Sandra Janina ein Paar. Die beiden machen keinen Hehl daraus, dass sie sich auch körperlich sehr zueinander hingezogen fühlen. Bei einem Q&A gab Juliano nun allerhand schlüpfrige Details preis. Unter anderem verriet er, wie oft Sandra und er Sex haben.

Überraschen wird es die Fans der Kuppelshow-Bekanntheiten sicher nicht, dass sie viel Sex haben: Bei einer Instagram-Fragerunde gab Juliano an, dass er und seine Liebste bis zu viermal am Tag miteinander im Bett landen! Wer mehr Lust darauf hat? Da sind die beiden sich nicht ganz einig. Als der Reality-TV-Star seine Freundin um deren Einschätzung bat, zeigte sie aber auf Juliano und bemerkte: "Die sexsüchtige Taube". Er behauptete hingegen, dass Sandra häufiger Lust verspüre.

Obwohl die Blondine und der Tattoo-Fan sexuell auf einer Wellenlänge zu sein scheinen, schaut Letzterer auch in der Beziehung Pornos – allerdings "nur unsere eigenen", räumte er ein und fügte diesen Worten einen Emoji, der die Zunge ausstreckt, hinzu. Wie gefallen euch solche Sex-Talks? Verratet es in unserer Umfrage am Ende des Artikels.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano

Instagram / julianofernandezz Sandra Janina mit ihrem Freund Juliano

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez

