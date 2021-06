Billie Eilish (19) kann noch verruchter! Vor einigen Wochen überraschte die Sängerin mit einem ganz neuen Look: Die eigentlich für ihre schrägen Oversize-Klamotten bekannte Musikerin posierte total sexy in einem Korsett auf dem Cover der britischen Vogue. Zwar bekam Billie dafür auch Gegenwind, doch das ist ihr egal. Sie legt jetzt sogar noch einmal nach: Im Musikvideo zu ihrem neuen Song "Lost Cause" präsentiert sich die US-Amerikanerin so aufreizend wie nie zuvor.

So viel Sex-Appeal gab es in einem Musikvideo von Billie noch nie zu sehen! Im Clip zu "Lost Cause" rekelt sich die 19-Jährige mit anderen Frauen, tanzt ausgelassen und lässt sich sogar zu einem kleinen Twerk hinreißen. Mal trägt sie ein lockeres Shirt und Shorts. In einer anderen Aufnahme ist sie nur mit einem weit ausgeschnitten Satin-Nachthemdchen bekleidet, mit dem die Musikerin einen Blick auf ihr Dekolleté gewährt.

Die Fans der mehrfachen Grammy-Gewinnerin feiern die "neue" Billie! "Ich liebe alles daran!", "Was für eine Überraschung. So gut" oder "Billie twerkt, darauf habe ich gewartet", lauteten nur einige Reaktionen unter einem Ausschnitt zum Video, das die Singer-Songwriterin auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Brit Awards in London im Februar 2020

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de