Double-Trouble auf dem roten Teppich! Tammy Hembrow (27) ist dafür bekannt, ihre Kurven sexy in Szene zu setzen. Auf ihren Social-Media-Profilen zeigt sich die Web-Bekanntheit gerne leicht bekleidet, im Bikini oder in knappen Dessous. Jetzt ging es für sie endlich mal wieder auf ein Event. Im Schlepptau hatte sie nicht nur ihren Lover Matt Poole, sondern auch ihre Schwester Amy. Gemeinsam sorgten die Schwestern für Schnappatmung.

Amy steht ihrer jüngeren Schwester in Sachen Sexappeal nämlich in nichts nach. Tammy posierte bei der Fashion Week in Australien in einem hautengen, rosafarbenen Body, der vor allem ihr Dekolleté und ihre knackige Kehrseite betonte. Amy wiederum entschied sich für einen recht eleganten Look. Sie trug einen babyblauen Zweiteiler aus Hose und Blazer. Als die dann gemeinsam in die Kamera strahlten, wurde klar: Das gute Aussehen liegt wohl in der Familie.

Tammys Lover kam bei dem gemeinsamen Auftritt aber auch nicht zu kurz – im Gegenteil! Auch mit ihm stellte sie sich dem Blitzlichtgewitter. Die zwei konnten kaum die Finger voneinander lassen und knutschten vor den Kameras herum. Sieht so aus, als seien die zwei auch nach fast einem Jahr Beziehung noch total verliebt.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, YouTuberin

Getty Images Webstar Amy Hembrow in Sydney

Getty Images Tammy Hembrow und Matt Poole

