Ganz casual im heißen Fummel: Christina Aguilera (40) präsentiert sich ihren Fans auf ihren Social-Media-Kanälen gerne in ausgefallenen Outfits. Auch mit den Materialien experimentiert sei dabei gerne. Zu Beginn des Jahres begeisterte der Megastar in einem knallengen blauen Latexdress. Jetzt näherte die Sängerin sich an den Leder-Look der Figur Trinity aus den erfolgreichen Matrix-Filmen an: Im langen schwarzen Mantel posierte Xtina sexy für die Kamera.

Die heißen Fotos postete der "Dirrty"-Star kürzlich auf Instagram: Mit glatten blonden Haaren und einer Kombination aus Lederhose mit Schlag und langem Ledermantel posiert Christina auf einer Terrakotta-Treppe. Die Ähnlichkeit zu den "Matrix"-Filmen hebt aber besonders das Accessoire auf ihrer Nase hervor: Eine coole Sonnenbrille mit schmalen, ovalen Gläsern! "Business as usual", schrieb die Musikerin unter ihren Post.

Ihre Fans freuten sich überschwänglich über den sexy Style ihres Stars. Doch ihre Community hat offenbar noch weitergehende Wünsche. "Zurück an die Arbeit, du Königin" und "Hey Mama, wir wollen neue Musik!", waren zwei der Stimmen, die wohl lieber die Ankündigung eines neuen Albums gesehen hätten.

Anzeige

X17online.com Christina Aguilera im Dezember 2019

Anzeige

ZUMA PRESS, INC. Carrie-Anne Moss als Trinity in "Matrix Revolutions"

Anzeige

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de