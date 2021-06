Gleich das erste Duett des Abends hat es richtig in sich. Stefanie Heinzmann (32) und DJ BoBo (53) haben die Ehre, als erstes Duo am letzten Sing meinen Song-Abend 2021 die Bühne zu betreten. Dass die beiden Stimmgewalten aus der Schweiz ein super Team abgeben, haben sie schon an Gentlemans (47) Tauschabend bewiesen, als sie alle mit einem Impromptu-Duett überrascht hatten. Jetzt hauten die zwei mit ihrer Version von "Love Is All Around" erneut alle vom Hocker – beziehungsweise von der Couch.

"Das passt wie Arsch auf Eimer", schwärmt DJ BoBo von der Zusammenarbeit mit Stefanie, bevor er mit ihr die erste Note seines Songs anstimmt. Als die beiden dann loslegen, ist ihre gute Laune regelrecht ansteckend. So hält Joris (31), Ian Hooper und Co. nichts mehr auf der Couch und sie feiern mit. Als das dynamische Duo dann auch noch mit einer Choreografie startet, rastet die Gruppe komplett aus. Sie feuern die zwei lauthals an und Gentleman tanzt sogar mit. "Oh, mein Gott, du hast mit DJ BoBo getanzt. Wie geil", freut sich Nura (32), als sie ihre "Soulsister" nach dem Auftritt in die Arme schließt.

Wie besonders es für Stefanie war, mit DJ BoBo auftreten zu dürfen und wie toll sie ihre Zeit bei "Sing meinen Song" überhaupt fand, betonte die 32-Jährige bereits kurz nach Abschluss der Dreharbeiten im Promiflash-Interview: "Ich habe noch eine Woche nach der Abreise von dieser Truppe geträumt, da musst du dir mal vorstellen, was diese Zeit mit meinem Unterbewusstsein gemacht hat. Ich bin nachhaltig geflasht von dieser Truppe."

Instagram / stefanieheinzmann Stefanie Heinzmann, Sängerin

TVNOW / Markus Hertrich Stefanie Heinzmann und DJ BoBo bei "Sing meinen Song" 2021

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding, Ian Hooper, DJ BoBo, Stefanie Heinzmann, Nura, Joris, Gentleman; Musiker

