Da wird der Netz-Community wohl schon beim Angucken der Bilder heiß! Hailey Bieber (24) ist bekannt dafür, ihren Fans gern mal einzuheizen. Ob mit hotten Schnappschüssen in engen Kleidern oder coolen Leder-Looks – die Beauty weiß einfach ganz genau, wie sie ihre Supporter um den kleinen Finger wickeln kann. So auch jetzt wieder: Hailey teilt ein paar Schnappschüsse aus ihrem Urlaub, und die können sich wirklich sehen lassen!

Via Instagram teilt die 24-Jährige eine bunte Auswahl an Fotos, die sie mit Freunden auf einem coolen Sommertrip zeigen. Auf einigen Momentaufnahmen präsentiert sich die Ehefrau von Justin Bieber ziemlich hot in knappen Bikinis. Ihren Followern gefällt das ganz offensichtlich. "Das sieht für mich ganz klar nach Sommer aus" oder "Diese Sommer-Vibes hier", kommentieren unter anderem zwei Fans begeistert.

Diese Auszeit scheint Hailey sichtlich gutzutun, denn erst kürzlich verriet sie, dass der Hate in den sozialen Medien ihr manchmal zu viel ist. Genau aus diesem Grund managt sie ihre Social-Media-Accounts nicht mehr allein, damit sie etwas Abstand davon gewinnen kann. "Es ist so viel los, dass ich mir eine Pause gönnen musste. Wenn ich etwas posten muss, habe ich jemanden, mit dem ich daran arbeite und der es für mich erledigt", erzählte sie gegenüber Harper's Bazaar.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2021

Instagram / haileybieber Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in New York

