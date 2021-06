Diesen Titel hat Teyana Taylor (30) definitiv verdient! Die Sängerin wurde im Jahr 2016 durch das Musikvideo zu "Fade" von Kanye West (44) schlagartig bekannt. Seitdem spielte sie an der Seite von Eddie Murphy (60) in "Der Prinz aus Zamunda 2" und machte ihr Familienglück mit ihrem Ehemann Iman Shumpert (30) und den beiden Töchtern perfekt. Jetzt wurde die 30-Jährige zudem als erste Schwarze Frau zur "Sexiest Woman Alive" gekürt!

Am Dienstag veröffentlichte die Schauspielerin eine Reihe von Bildern von sich, die für das Männermagazin Maxim aufgenommen wurden. Offenbar kann die zweifache Mutter ihren neuen Titel selbst noch nicht so recht fassen, denn zu dem Post schrieb sie "Jemand muss mich kneifen". Außerdem erzählte sie ihren Followern von dem Tag, an dem das Fotoshooting anlässlich der Auszeichnung stattgefunden hatte. Sie erklärte, dass der Fotograf sie sogar in der Kleidung ablichtete, in der sie kurz zuvor noch ihre Tochter Junie in die Schule gebracht hatte. Teyana beteuerte, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Make-up getragen hatte.

Zum Schluss appelliert sie noch an ihre Community, sich selbst so zu lieben, wie man gerade sei – auch ohne viel Schminke oder den perfekten Körper. "Nehmt euch selbst an und liebt euch für das, was ihr seid, denn nur das reinste Herz sticht [aus der Masse, Anm. d. Red.] hervor", beendete sie die Bildunterschrift ihres Posts.

Instagram / teyanataylor Teyana Taylor im Januar 2020

Instagram / teyanataylor Teyana Taylor, Sängerin

Getty Images Die US-amerikanische Musikerin Teyana Taylor im Juni 2019 in New York City

