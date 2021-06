So privat wird Kate Hudson (42) auf Social Media eigentlich nicht. Die Schauspielerin teilt gerne mal kleinere Einblicke aus ihrem Privatleben mit ihren Followern. Normalerweise handelt es sich dabei aber eher um süße Familienschnappschüsse. Ihr neuester Post, anlässlich des nationalen Tags des Sex in den USA, ist allerdings deutlich pikanter: Kate kündigte ihren Fans an, dass sie zeitnah Geschlechtsverkehr haben wird – und zwar aus Fitnessgründen.

Auf Instagram teilte die dreifache Mutter einen kurzen Clip, in dem sie ganz schön aus dem Nähkästchen plaudert. "Falls mich jemand braucht, ich werde für, sagen wir mal, die nächsten zwei Stunden in meinem Schlafzimmer sein, wenn er es so lange aushält", erzählte sie und spielte damit auf die Ausdauer ihres Partners Danny Fujikawa (35) an. Aber was hat es mit dieser ungewöhnlichen Ankündigung auf sich? Ganz einfach. Kate nutzt die Weight-Watchers-App um sich fit zu halten und 120 Minuten Sex bringen in dem Fitness- und Abnehmprogramm offenbar ordentlich Punkte. "Ich sehe euch in zwei Stunden", beendet sie ihr Video mit einem verschmitzten Lächeln.

In den Kommentaren wird die Blondine für ihren Fitness-Tipp der besonderen Art von ihren Followern gefeiert. Bloß eine Person hätte auf diese detaillierte Ankündigung offenbar verzichten können. Dannys Stiefschwester Sara Foster (40) schrieb lediglich: "Zu viel Information."

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Kinder Rani, Bingham und Ryder

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson

Getty Images Kate Hudson im Dezember 2019

