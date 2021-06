Immer mehr altbekannte Sex and the City-Stars kehren für das langersehnte Reboot zurück! Die ikonische Serie rund um Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen in New York City bekommt schon bald neue Folgen: Zwar wird die Samantha-Darstellerin Kim Cattrall (64) in den Episoden fehlen, trotzdem dürfen sich die Fans auf Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55), Kristin Davis (56) sowie auf sexy Mr. Big gespielt von Chris Noth (66) freuen. Aber damit nicht genug – jetzt wurde bekannt: Noch vier weitere Stars des ursprünglichen "Sex and the City"-Casts sind mit von der Partie!

Wie jetzt unter anderem Variety berichtet, werden in den neuen Folgen auch Mirandas und Charlottes Ehemänner Steve Brady (David Eigenberg, 57) und Harry Goldenblatt (Evan Handler) in den neuen "Sex and the City"-Geschichten auftauchen. Damit nicht genug: Auch Carries bester Freund Stanford Blatch (Willie Garson, 57) und der Hochzeitsplaner Anthony Marentino (Mario Cantone) stehen den New Yorker Freundinnen wieder zur Seite.

Zwar äußerten sich die Schauspieler bislang nicht persönlich zu ihrem "Sex and the City"-Comeback – jedoch schwärmte der Erfolgsproduzent Michael Patrick King schon jetzt in den höchsten Tönen von dem Cast des Reboots. "Jeder von uns ist begeistert, die Geschichten der geliebten 'Sex and the City'-Charaktere mit den Schauspielern, die sie so liebenswert gemacht haben, fortsetzen zu können", freute er sich.

