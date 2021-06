Cynthia Nixon (55) teilt einen seltenen Familienschnappschuss! Die Schauspielerin wurde durch die TV-Serie Sex and the City und die beiden zugehörigen Filme weltweit bekannt. Auch mit ihren Rollen in "Ratched", "Killing Reagan" und "A Quiet Passion" machte sie sich einen Namen. Privat erfüllt sie vor allem die Mutterrolle – sie hat drei Kinder. Jetzt veröffentlichte die ehemalige Gouverneurs-Kandidatin eine echte Rarität auf Social Media – einen Schnappschuss von sich und ihrem jüngsten Sohn Max.

Tatsächlich findet man wenige dieser Mutter-Sohn-Momente auf Cynthias Instagram-Account. Dagegen veröffentlicht sie öfter Bilder von dem kleinen Max alleine. Der neueste Post zeigt die beiden bei einem Kinobesuch. Wie man unschwer erkennen kann, ist der kleine Max schon ganz schön groß geworden und hat sich für den Abend mit seiner Mama ordentlich rausgeputzt mit Jacket, Hemd und Fliege.

Auch beruflich gesehen kann sich Cynthia über ein neues Baby freuen. Die Erfolgsserie "Sex and the City" bekommt nämlich eine offizielle Sequel-Serie mit dem Titel "Just Like That...". Die Schauspielerin wird dabei erneut in ihre Rolle der Miranda Hobbes schlüpfen, und die Dreharbeiten sollen demnächst starten.

