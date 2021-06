Es ist so weit – Sarah Jessica Parker (56) und Co. schlüpfen wieder in ihre alten Rollen! Im Januar wurde das Reboot der beliebten US-Serie Sex and the City bestätigt. Nach und nach drangen weitere Details durch – so stand bald fest, dass neben Sarah auch ihre Kolleginnen Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) zurückkehren. Nachdem der Cast nun feststeht, folgt nun Schritt zwei: Die Proben für die neuen Folgen haben begonnen!

Wie Sarah auf Instagram verkündet, haben sich die Schauspieler für ein erstes Treffen zusammengefunden. "War viel zu früh da. Meine Nerven liegen blank", gab die Carrie-Darstellerin ehrliche Einblicke. Zusätzlich zu einem Schnappschuss ihres Arbeitsplatzes fotografierte sie auch die ihrer Co-Stars. Neben Cynthia und Kristin waren auch Chris Noth (66) alias Mr. Big, Stanford-Blatch-Darsteller Willie Garson (57), Grey's Anatomy-Star Sara Ramírez (45) und Mario Cantone, der Anthony Marentino verkörpert, dabei.

Auf ein beliebtes Gesicht des Formats müssen die Fans allerdings verzichten – Kim Cattrall (64), die früher in die Rolle der Samantha Jones geschlüpft war. Anstelle der offenherzigen PR-Agentin würden die Produzenten laut New York Post drei verschiedene Schauspielerinnen einsetzen. Wen sie dafür gecastet haben, ist allerdings bisher nicht bekannt.

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City", 1999

Instagram / iamkristindavis Kristin Davis und Cynthia Nixon im März 2020

ActionPress/ Rex Features Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

