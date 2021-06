Romee Strijd (25) fühlt sich in ihrer Haut pudelwohl. Im vergangenen Dezember war das Victoria's Secret-Model zum ersten Mal Mutter geworden: Die 25-Jährige brachte ihre Tochter Mint gesund zur Welt. Seitdem hält die Beauty ihre Community mit regelmäßigen Updates über ihr Leben als Neu-Mama auf dem Laufenden. Nun zeigte Romee, nur wenige Monate nach der Geburt, ihren After-Baby-Body – und das in einem ziemlich heißen Outfit!

In ihrer Instagram-Story heizte die Blondine ihren Followern ordentlich ein. Sie postete einen kurzen Clip, in dem sie in einem BH aus Spitze und einem dazu passenden Slip posiert. In dem Video präsentiert Romee jedoch nicht nur ihre sexy Unterwäsche, sondern auch ihre unglaublich schmale Figur. Hat diese Frau wirklich vor wenigen Monaten erst ein Kind zur Welt gebracht? Von Schwangerschaftspfunde ist hier auf jeden Fall keine Spur mehr zu sehen.

Ihre neue Rolle als Mutter stellt den Alltag der Laufstegschönheit auf den Kopf und hinterlässt auch Spuren bei der Holländerin. "Das Härteste ist, sich daran gewöhnen zu müssen, dass man kaum Zeit für sich selbst hat", gab Romee in einer Fragerunde offen zu. Dennoch sei ihr Baby den Stress absolut wert, wie sie dennoch betonte.

Romee Strijd im Juni 2021

Romee Strijd mit ihrer Tochter

Romee Strijd mit ihrem Baby

