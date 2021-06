Wurden Mike Brown und Gina Alicia endlich intim? Bei Temptation Island standen die letzten Temptation-Dates an. Schon von Anfang an hatte es zwischen dem Freund von Sabine Baidin und der Blondine geknistert, Mike gestand ihr sogar schon seine Gefühle. Nun konnten die beiden in der letzten Folge endlich ihre Zeit zu zweit genießen. Doch was lief bei dem Date zwischen Gina und Mike?

Nach einem actionreichen Tag ging es für die Turteltauben zu einem romantischen Dinner. Dass es zwischen den beiden ordentlich gefunkt hat, war dabei kaum zu übersehen, vor allem der Tattoo-Liebhaber war sichtlich nervös und verlegen. Nach dem Essen durften sie dann ihr Hotelzimmer einweihen und kuschelten sich gemeinsam ins Bett. Zwar verbrachten Mike und Gina die Nacht Arm in Arm, zum Sex kam es aber offenbar nicht.

Was an Intimitäten bei dem Pärchen fehlte, machten die beiden aber mit ihren Komplimenten wieder gut. Sie schwärmten in den höchsten Tönen voneinander und konnte damit gar nicht mehr aufhören. "Schön dich an meiner Seite zu haben, ich bin echt glücklich", stellte Mike fest. Gleichzeitig musste er sich eingestehen:"Ich weiß, dass ich sehr viel aufgeben muss deswegen, aber das ist einfach ein neuer Lebensabschnitt, sie hat auf jeden Fall mein Herz."

Instagram / mikebrown.93 Mike Brown, Reality-TV-Star

TVNOW Mike Brown (r.) und Gina Alicia

TVNOW Gina, "Temptation Island"-Verführerin

