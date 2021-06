Es gibt wohl auch unangenehmere Methoden für ein Ausdauertraining! Vor wenigen Tagen machte die ehemalige The X Factor-Drittplatzierte Stacey Solomon (31) süße Neuigkeiten öffentlich: Sie und ihr Verlobter Joe Swash erwarten ein weiteres Kind. Die Sängerin brachte zwei Kinder mit in die Beziehung. Mit seinem Sohn Harry und dem gemeinsamen Sohn Rex wird die Patchworkfamilie bald auf sechs Mitglieder anwachsen. Doch der ganze Trubel scheint das Paar nicht von einem aktiven Liebesleben abzuhalten: Stacey offenbarte, dass sie beim Sex mit Joe ganze 1.000 Kalorien verbrennt!

In der britischen Talkshow Loose Women plauderte sie ganz offen aus dem Nähkästchen. Als es darum ging, dass man neuerdings mit der Weight-Watchers-App auch berechnen lassen kann, wie viele Kalorien man beim Geschlechtsverkehr vernichtet, packte Stacey aus: "Ich fühle mich, als hätte ich 1.000 Kalorien verbrannt." Und das, obwohl ihre bevorzugte Stellung die Missionarsstellung sei. "Ich liege da und denke 'Ich arbeite hart. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich danach einen ganzen Mars-Riegel essen könnte."

Auch eine andere prominente Mama macht sich derzeit die neue Fitnesstracking-Funktion der Abnehm-App zunutze: Schauspielerin Kate Hudson (42) und ihr Partner Danny Fujikawa (35) setzen ebenfalls auf das Work-out in der Horizontalen. "Falls mich jemand braucht, ich werde für, sagen wir mal, die nächsten zwei Stunden in meinem Schlafzimmer sein, wenn er es so lange aushält", scherzte sie auf Social Media.

