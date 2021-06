Familiäres Liebesspiel bei Unter uns! In der Vergangenheit sorgte die Beziehung von Conor (Yannik Meyer) und seiner Stiefmutter Eva (Claudelle Deckert, 47) bereits für große Aufregung bei den Serienfans. Die Liaison des ungleichen Paares ist allerdings schon seit vielen Monaten Geschichte und Conor mit Azubi Nika (Isabelle Geiss) zusammen. Jetzt hatten die zwei einen fiesen Streit, woraufhin Nika eine Beziehungspause ankündigt. Conors Reaktion: Er lässt sich auf ein Techtelmechtel mit seiner Cousine ein.

Als der PR-Berater nach dem Zoff mit seiner Freundin auf die Dachterrasse flüchtet, wird er von Cecilia (Carina Koller, 24) überrascht. Die Blondine will für Ablenkung sorgen und zettelt kurzerhand eine Wasserpistolenschlacht an. Das Problem: Als sich die Studentin ihrer Klamotten entledigt und im knappen Bikini vor Conor steht – kann der seine Erektion nicht mehr verbergen. "Upsi, brauchst du 'ne Abkühlung?", will Cecilia wissen – danach gibt es kein Halten mehr: Die zwei fallen übereinander her.

Die Zuschauer sind beim Anblick dieser Szenen geteilter Meinung. "Wäre legitim, da es nicht verboten ist. Schon aber ein Tabu-Thema. Aber finde ich gut, dass auch so was mal Thema ist", schreibt ein User auf Instagram. Andere sind hingegen ziemlich geschockt. "Das geht ja wohl gar nicht" oder: "Furchtbare Story. Was soll das eigentlich?", ärgern sich zwei der Serienfans.

MG RTL D / Stefan Behrens Conor Weigel (Yannik Meyer) und Eva Wagner (Claudelle Deckert) bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Conor (Yannik Meyer) und Cecilia (Carina Koller) bei "Unter uns"

