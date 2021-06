Kann die neue Staffel von Ex on the Beach mit Season eins mithalten? In dem TVNow-Format ging es bereits richtig zur Sache: Gleich mehrere Singles haben sich vor laufender Kamera im Matratzensport geübt. Ein Mega-Eklat blieb bisher allerdings noch aus. Sind die aktuellen Folgen deshalb etwa langweilig? Während die Vorjahreskandidatinnen Olivia Laurea und Georgia im Gespräch mit Promiflash eher weniger begeistert sind, meint Maddi Henderson (27): "Die beiden Staffeln tun sich nicht viel. Es ist einfach Drama und ich finde beide Staffeln bisher mega."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de