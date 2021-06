Ob die Promis Gefallen an ihren Die Alm-Outfits finden werden? Am 24. Juni ist es endlich so weit: Zehn Jahre nach der zweiten Staffel von "Die Alm – Promischweiß und Edelweiß" gibt es endlich neue Folgen des Trash-Formats zu sehen. 13 prominente Teilnehmer – unter ihnen Mirja du Mont (45), Christian Lohse, Magdalena Brzeska (43), Ioannis Amanatidis (31), Yonce Banks und Aaron Hundhausen – wagen sich in das TV-Abenteuer und ziehen zusammen auf einen Bauernhof in Südtirol. Von zehn der 13 Promis veröffentlichte der Sender jetzt schon mal die mehr oder weniger heißen Looks...

Statt Anzügen für die Männer und High Heels für die Frauen heißt es ab kommendem Donnerstag: Trachtenkleidung. Pressefotos von ProSieben zeigen schon vorab die ungewöhnlichen Looks der Stars. Für die männlichen Herrschaften gibt es Lederhosen, Hosenträger und Westen. Bei den weiblichen Teilnehmern besteht der Bäuerinnen-Look aus Blusen und langen Röcken. Das Farbschema ist einheitlich: Grau, weiß, braun – getreu dem Motto: Je trister, desto besser.

Moderiert wird die Sendung von Christian Düren und Collien Ulmen-Fernandes (39). In insgesamt sechs Folgen gibt es die Stars dann in ihrer Trachtenkleidung zu sehen – jeden Donnerstag um 20:15 Uhr. Wessen Alm-Look gefällt euch am besten? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab!

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Aaron Hundhausen, "Die Alm"-Kandidat 2021

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Mirja du Mont bei "Die Alm"

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Magdalena Brzeska bei "Die Alm"

ProSieben / Benjamin Kis Ioannis Amanatidis bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis "Queen of Drags"-Siegerin Yonce Banks bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis Vivian Schmitt, "Die Alm"-Teilnehmerin 2021

ProSieben/Benjamin Kis Katharina Eisenblut, "Die Alm"-Kandidatin 2021

ProSieben/Benjamin Kis Sternekoch Christian Lohse bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis "Temptation Island"-Bekanntheit Siria Campanozzi bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis Hollywood Matze bei "Die Alm"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de