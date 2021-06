Hailie Scott (25) lässt wieder die Hüllen fallen! Dass die Tochter von Eminem (48) ein echter Hingucker ist, dürfte mittlerweile fast jedem bekannt sein. Im Netz begeistert die US-Amerikanerin beinahe täglich über zwei Millionen Follower und zeigt sich dabei gerne auch mal etwas freizügiger: Sexy Bilder gehören da natürlich auch dazu. Auf ihrem neuesten Schnappschuss präsentiert Hailie einmal mehr ihren Body – und das in einem ziemlich heißen Outfit!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 25-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie ihren Sinn für Sommermode beweist: Sie trägt einen blauen BH mit einem dazu passenden Kopftuch und rundet den Look mit einer weißen Häkelhose und einer Strickjacke ab. Allerdings lässt Hailie dabei auch besonders tief blicken! "Warum sieht es so aus, als würde ich gleich den neuesten Tratsch ausplaudern?", witzelt sie unter der Aufnahme, so als ginge es gar nicht um ihr in Szene gesetztes Dekolleté. Ihre Community scheint sie jedenfalls total zu begeistern: Bis jetzt wurde der Beitrag fast 200.000 Mal gelikt.

In den vergangenen Monaten war bereits des Öfteren deutlich geworden, dass die Brünette eine Karriere als Influencerin anstrebt: Anfang Februar postete sie ihr erstes IGTV-Video, in dem sie ihre Schminkroutine zeigte. Darunter schrieb sie: "Ich glaube, hinter der nächsten Ecke wartet YouTube." Mittlerweile teilt die 25-Jährige regelmäßig Clips, in denen sie ihr Make-up oder ihre neuesten Errungenschaften beim Shoppen präsentiert.

Anzeige

Instagram / hailiejade Hailie Jade, Tochter von Eminem

Anzeige

Instagram / hailiejade Hailie Jade, Influencerin

Anzeige

Instagram / hailiejade Hailie Jade im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de