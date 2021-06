Bushido (42) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (39) kriegen einfach nicht genug voneinander! Im Mai 2012 heiratete der Rapper die Schwester von Sarah Connor (41). Aus ihrer Ehe gingen inzwischen fünf Kinder hervor. Ihre Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen, denn Anna-Maria ist aktuell mit Drillingen schwanger. Doch auch nach neun Jahren Ehe haben Bushido und Anna-Maria noch lange nicht die Lust aufeinander verloren: Jetzt verriet das Paar, wie oft es Sex hat!

Als Bushido beim Urologen war, fragte dieser ihn, wo oft er mit seiner Frau schlafe. "Fünf-, sechsmal die Woche mindestens, habe ich gesagt", gab der Musiker bei RTL exklusiv den Moment wieder, in dem er den Arzt ordentlich in Erstaunen versetzte. "Wie bitte? Mit derselben Frau?", soll der Urologe ihn daraufhin ungläubig gefragt haben – doch offenbar stimmt die Aussage des 42-Jährigen, denn Anna-Maria, die im Interview neben ihrem Mann saß, legte kein Veto ein.

In diesem Zuge verriet das Paar auch, dass es nicht einmal in schwierigen Phasen auf die schönste Nebensache der Welt verzichtet. "Wir haben uns geliebt, gehasst. Wir haben Spaß gehabt und danach haben wir weiter gestritten", gaben die Eheleute einen Einblick in ihre langjährige Beziehung.

