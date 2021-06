War sie für ihn etwa nur ein Zeitvertreib? Prince traf bei Ex on the Beach auf seine Verflossene Lara. Und obwohl die beiden seit ihrem Liebes-Aus nach eigener Aussage echte Bros zu sein scheinen, flogen in der Kuppelshow immer wieder die Fetzen. Doch ein paar Mal ging es zwischen den beiden Reality-TV-Darstellern auch heiß her: Promiflash verriet Prince jetzt, dass das hauptsächlich an der Langeweile vor Ort lag!

Dass bei ihm noch Gefühle für seine Ex vorhanden seien, verneinte der Tattoo-Fan im Promiflash-Interview vehement: "Ich wollte sexuell nichts mehr mit ihr haben, aber die Langeweile in der Villa hat mich dazu gebracht, es trotzdem zu tun." Die übrigen Singles wie Celina Pop oder die Österreicherin Vanessa Mariposa ließen ihn offenbar kalt – da kann einem die Zeit am Traumstrand schon mal ganz schön lang vorkommen!

Zu einer besonderen Eskalation kam es, als Prince im Streit handgreiflich gegen seine Ex wurde: Als sie ihn beschimpfte, schleuderte der Beau kurzerhand die Liege weg, auf der die Rothaarige es sich gerade gemütlich gemacht hatte! Für dieses rabiate Verhalten hatten die übrigen Bewohner der Villa natürlich wenig Verständnis.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

