Männer in die Horizontale zu bringen, war schon immer ein großes Talent von Trixie Hübschmann. Die Berlinerin galt während ihrer aktiven Zeit als eine der bekanntesten Prostituierten Deutschlands. Man sah sie auch in Reality-Formaten wie "We are Family". Doch nach 15 Jahren hängte sie ihre Karriere als Hure an den Nagel. Mittlerweile hat Trixie einen ganz anderen Beruf – und dieser könnte mit Prostitution nicht weniger zu tun haben.

Ein Blick auf die Social-Media-Profile der 50-Jährigen zeigt, dass sie mittlerweile ihr eigenes Bestattungsunternehmen gegründet hat. "Lebensfrohe*r, antifaschistische*r., homosexuelle*r, genderswitchende*r Feminist:in und queere*r Bestatter:in", heißt es auf Instagram. Der Name der Firma lautet terra mater. Sie möchte als die bunteste Bestatterin aller Zeiten eine Brücke zwischen den Lebenden und den Toten bauen. "Tatsächlich kommen meine Kunden vor allem über die sozialen Netzwerke zu mir. Sie wollen mich so, wie ich eben bin", erzählte die Dreifachmama in einem Bild-Interview.

Trixie verließ das Rotlichtmilieu schon vor einigen Jahren ihrer Kinder zuliebe. Um sich über Wasser zu halten, bezog sie zeitweise Hartz IV und wurde 2011 deswegen sogar wegen Betrugs verurteilt. Neben den Sozialzahlungen verdiente sie Geld durch TV-Auftritte, was sie wohl nicht angegeben hatte. Nun hat sie es geschafft, sich ein komplett neues Leben aufzubauen.

Instagram / trixhuebschmann Trixie Hübschmann, TV-Star und Ex-Prostituierte

Instagram / trixhuebschmann Trixie Hübschmann, 2019

Instagram / trixhuebschmann Trixie Hübschmann mit ihrem Hund

