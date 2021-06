Aaron Hundhausens Freunde und Familie können es offenbar kaum abwarten, bis der Hottie wieder im Fernsehen zu sehen sein wird! In wenigen Tagen startet für den ehemaligen Are You The One?-Kandidaten eine neue Herausforderung: Im Reality-TV-Format Die Alm – Promischweiß und Edelweiß muss der Sunnyboy mit den anderen Kandidaten mehrere Tage auf einer einsamen Berghütte überstehen. Seine Liebsten sind schon total gespannt, wie Aaron Promiflash verriet!

In seinen vergangenen Show-Teilnahmen ließ es Aaron ordentlich krachen – so waren auch Küsse oder gar Sex vor der Kamera für den 22-Jährigen kein Tabu. Jetzt landet der einstige Ex on the Beach-Casanova aber nicht bei einer Datingshow mit einer Lady im Bett, sondern mit seinen Mitstreitern auf dem Bauernhof. "Das ist tatsächlich das erste Format, für das sich meine Mama interessiert", verriet Aaron gegenüber Promiflash. Seine anderen TV-Auftritte hätte sie zwar mitbekommen, aber nicht weiter danach gefragt. "Das jetzt wird sie, glaub ich, auf jeden Fall gucken", ist sich der Beau sicher.

"Das ist auch eine Show, die die meisten Freunde gucken werden", vermutete Aaron bereits vorab. Immerhin laufe das Format ohnehin im Fernsehen und müsse nicht über einen separaten Streamingdienst aufgerufen werden. Das sei aber nicht der einzige Grund: "Und, weil sie mir nicht beim Sex zugucken müssen!"

