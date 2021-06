Cathy Hummels (33) hat das EM-Fieber erwischt! Aktuell spielt ihr Ehemann Mats Hummels (32) wieder für die Deutsche Fußballnationalmannschaft. Am Samstag stand für die Jungs von Jogi Löw ein wichtiges Spiel gegen Portugal an, nachdem sie das erste Match der Fußball-EM wegen eines Eigentors von Mats verloren hatten. Nun waren sie dagegen siegreich.Mats' Frau Cathy feiert den Sieg ganz auf ihre Weise in den sozialen Netzwerken.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Kampf der Realitystars-Moderatorin einen Post, um den Sieg gegen die Mannschaft von Cristiano Ronaldo (36) zu feiern. Der Beitrag beinhaltet zwei Fotos, auf denen Cathy sexy in einem Deutschlandtrikot und einem Jeansrock posiert. Dazu kombinierte sie hohe DFB-Strümpfe. "Was für ein geiles Spiel war das bitte gestern? Es hat richtig Spaß gemacht, den Jungs zuzusehen. Ludwig und ich haben im wahrsten Sinne des Wortes ALLES gegeben, um das Team anzufeuern", schrieb die Beauty im zugehörigen Bildbeitrag.

Übermorgen muss die deutsche Fußballnationalmannschaft dann gegen Ungarn antreten. Cathy und Ludwig sammeln schon wieder ihre Kräfte: " Am Mittwoch geben wir wieder Gas! Dafür ist aber heute die Luft raus. Bei beiden von uns."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels während der EM 2021

Getty Images Mats Hummels, 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

