Das "Sexy" in der neuen Netflix-Show "Sexy Beasts" ist wohl ironisch gemeint! Anfang des Jahres kündigte der Streaming-Riese nach "Love Is Blind" und "Finger Weg" seine nächste eigene Kuppelsendung an. Das Konzept: Die Kandidaten treffen sich zu Blind Dates – stecken aber hinter Masken á la The Masked Singer. Jetzt gibt es endlich erste Fotos aus dem Flirt-Format, die zeigen: Die Verkleidungen der liebeshungrigen Singles sind alles andere als verführerisch...

Im Netflix-Pressebereich sind die ersten Bilder aufgetaucht – und wirken doch ein bisschen verstörend! Unter den verkleideten "Sexy Beasts"-Kandidaten gibt es beispielsweise eine alte Dame, einen fiesen Teufel, eine recht eklige Grille und eine schaurige Eule. Abgesehen von den bizarren Masken sieht das Setting aber nach einer ganz normalen Datingshow aus: So sitzen immer zwei kostümierte Kandidaten bei einem Date an der Bar.

Ob die Sendung ebenso gruselig wird wie die Masken, wird sich bald zeigen: Schon am 21. Juli feiert "Sexy Beasts" Premiere auf Netflix. Die erste Staffel umfasst dabei sechs Folgen. Werdet ihr einschalten? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Netflix Kandidatin aus "Sexy Beasts"

Netflix Die Kandidaten aus der ersten "Sexy Beasts"-Staffel

Netflix Ein Kandidat aus "Sexy Beasts"

Netflix Szene aus "Sexy Beasts"

Netflix Ein Kandidat aus "Sexy Beasts"

