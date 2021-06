Anfang Januar hatte Halsey (26) eine zuckersüße Neuigkeit publik gemacht: Die US-amerikanische Musikerin und der Drehbuchautor Alev Aydin erwarten aktuell zum ersten Mal Nachwuchs. Seit der Bekanntgabe teilt die "Bad At Love"-Interpretin immer wieder Fotos ihrer Wölbung in den sozialen Medien – und die wächst und wächst. Jetzt zeigt die werdende Mutter, wie wohl sie sich in ihrem Körper gerade fühlt: Halsey überrascht ihre Community mit einem sexy Babybauch-Shooting!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Halsey sogar eine ganze Reihe an Fotos, auf denen sie ihre Körpermitte wunderbar in Szene setzt: Auf den Schnappschüssen zeigt sie ihren kugelrunden Babybauch beispielsweise von der Seite – oder wirft der Kamera einen verführerischen Blick über die Schulter zu, während sie ihren wohlgeformten Po präsentiert. "Wenn du es schon von vorn sehen kannst, dann warte mal ab, bis du es von hinten siehst!", betitelt sie das Posting.

Kein Wunder, dass bei diesem Anblick zahlreiche Fans ins Schwärmen kommen: Innerhalb weniger Stunden likten über 1,8 Millionen Supporter schon das Bild. Und auch etliche Promi-Kollegen hinterließen bereits Komplimente in Halseys Kommentarspalte. "Der Schwangerschaftshintern ist der beste Hintern", kommentierte beispielsweise Topmodel und Neu-Mama Emily Ratajkowski (30).

Instagram / iamhalsey Halsey, Musikerin

Instagram / iamhalsey Die schwangere Sängerin Halsey im April 2021

Instagram / iamhalsey Halsey im Juni 2021

