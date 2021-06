Am Donnerstagabend bezogen die Promis bei Die Alm ihre wenig luxuriösen Zimmer – darunter auch Aaron Hundhausen. Dabei schien der einstige Are You The One?-Kandidat kurzzeitig vergessen zu haben, dass er dieses Mal nicht an einer Kuppelshow teilnimmt. Gerne hätte sich der Influencer nämlich neben seiner Mitbewohnerin Mirja du Mont (45) gebettet und bezeichnete die Blondine sogar als "klassische Milf". Im Gespräch mit Promiflash verriet Aaron, wie viel Ernst hinter dieser Aussage steckte.

"Ich war flirty unterwegs, aber meine Sprüche darf man nicht immer so ganz ernst nehmen", räumte der 22-Jährige gegenüber Promiflash ein. Immerhin wolle er die Leute unterhalten. Doch hat er nun tatsächlich ein Auge auf die Ex-Frau von Sky du Mont (74) geworfen? "Ich habe in der Hinsicht Interesse an Mirja, dass sie eine supertolle Frau ist und ich mich mit ihr super verstehe", stellte Aaron klar. Eine romantische Beziehung sei jedoch nicht das Ziel des Ganzen. "Ich habe ein freundschaftliches Interesse an ihr und kein sexuelles", erklärte er.

Die 45-Jährige ist damit zwar nicht das Objekt seiner Begierde, einer Liebelei mit einer älteren Dame wäre Aaron jedoch trotzdem nicht abgeneigt. "Ja, das könnte ich mir generell schon vorstellen", gab der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer zu. Gezielt auf der Suche danach sei er aber nicht.

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont, Model

ProSieben/Benjamin Kis Aaron Hundhausen, "Die Alm"-Kandidat 2021

Instagram / mcaarons Aaron Hundhausen, Reality-TV-Star

