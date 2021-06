Oliver Pocher (43) erhält eine Retourkutsche! Der Comedian hat es sich in den vergangenen Monaten zur Aufgabe gemacht, Missstände und Fehlverhalten im Netz aufzudecken: In seiner sogenannten Bildschirmkontrolle nimmt er dabei besonders gerne Influencer aufs Korn oder parodiert andere Stars. Auch Are You The One?-Zuschauerliebling Kevin Yanik wurde von dem Entertainer bereits zur "Bratpfanne des Monats" gekürt. Jetzt folgt offenbar die Rache: Kevin hat den Spieß umgedreht – und Oli parodiert!

Via Instagram veröffentlichte der Kuppelshow-Star jetzt einen sechsminütigen Clip mit dem Titel "Bildschirmkontrolle (Mikro-XXS) mit Oliver Locher". Hier spricht Kevin nicht nur ganz in Pocher-Manier, sondern hat sich auch als Oli verkleidet: Er hat sich seine Augenbrauen und den Bart gelbblond gefärbt, trägt eine Perücke in der gleichen Farbe sowie ein ironisch gemeintes T-Shirt mit der Aufschrift "#Influencer". Doch damit nicht genug: Kevin zieht in dem Video außerdem heftig über Amira Pochers (28) Ehemann her! So stichelt er gegen Olis vermeintlich "winzigen" Penis, seinen schlechten Humor und seine angebliche Doppelmoral.

Doch wie kommt die Aktion bei seinen Fans an? Die Meinungen gehen hier stark auseinander! Manche Follower finden Kevins Parodie "urkomisch" und "absolut genial" und freuen sich, dass endlich jemand "dem Pocher die Stirn" bietet. Doch der Großteil der Kommentare ist ziemlich vernichtend: "Findest du das selbst gelungen, lustig oder notwendig?", ärgert sich ein Abonnent. "Oh Gott, wie peinlich! Sorry, aber das ist einfach total daneben", betont ein weiterer. Oli selbst hat sich bisher nicht zu der Nummer geäußert – wird das Ganze aber sicherlich auf sich sitzen lassen...

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher bei einer Bildschirmkontrolle, Januar 2021

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik parodiert Oli Pocher

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de