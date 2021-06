Ist er zu weit gegangen? Aaron Hundhausen ist dafür bekannt, auch vor TV-Kameras keine Hemmungen zu haben. Bei Are You The One? ließ der Beau bereits die Boom-Boom-Suite glühen und will offenbar auch bei Die Alm nichts anbrennen lassen: Denn gleich in der ersten Folge der Show-Neuauflage hatte der Ex-Kuppelshow-Kandidat seine Mitstreiterin Mirja du Mont (45) als "klassische Milf" bezeichnet! Marvin Ventura, dessen Freundin Katharina Eisenblut ebenfalls auf der Südtiroler Bergweide am Start ist, fand Aarons Verhalten anscheinend gar nicht lustig: Gegenüber Promiflash prangerte er dessen mangelnden Respekt an!

Er habe Aarons offensive Art vor dem heimischen Fernseher nicht nachvollziehen können, erklärte Marvin im Promiflash-Interview: "Ich habe mich darüber geärgert, weil es ja von Anfang an hieß, dass Katharina einen Freund hat, und er es trotzdem probiert hat, sie anzumachen." Mit einer witzigen Showeinlage hätte das in seinen Augen nichts zu tun gehabt, fügte der ehemalige DSDS-Kandidat hinzu: "So etwas finde ich respektlos."

Auch Katharina selbst störte sich anscheinend an Aarons flapsigen Kommentaren: "Es war mir teilweise unangenehm, weil er sexuelle Anspielungen gemacht hat, die ich im ersten Moment nicht mal verstanden habe." Beste Freunde werden die beiden also vermutlich nicht mehr werden. Denn der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat schoss nämlich mittlerweile ebenfalls gegen seine Alm-Kollegin.

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Marvin Ventura und Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidaten 2021

ProSieben Der "Die Alm"-Cast 2021

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut, 2020

