Mirja du Mont (45) macht definitiv nicht jeden Job! Die Ex-Frau von Sky du Mont (74) ist derzeit als Kandidatin des Reality-TV-Formats Die Alm bei ProSieben zu sehen. Dort setellt sie sich zusammen mit anderen prominenten Gesichtern den Herausforderungen eines Lebens ohne jeglichen Luxus. Die Folgen, die immer donnerstags ausgestrahlt werden, sind schon länger im Kasten – hat Mirja bereits ein neues Jobangebot?

Promiflash wollte von der Blondine wissen, ob sie sich nach "Die Alm" vorstellen könnte, für weitere Reality-TV-Shows vor der Kamera zu stehen. "Ich hatte tatsächlich schon das nächste Angebot, als ich zurück vom 'Die Alm'-Dreh kam. Von einem Format, das keine Anziehsachen erfordert...", verriet die Beauty. Darauf hat sie sich aber offensichtlich nicht eingelassen. Sie könnte sich höchstens vorstellen, bei einer Art "Alm-Reunion" dabei zu sein, erklärte sie. Sie sage allerdings niemals nie, betonte sie dennoch.

Ihr Hütten-Kollege Aaron Hundhausen hätte vermutlich nichts dagegen gehabt, Mirja in Zukunft in einer textilfreien Unterhaltungssendung zu sehen. Der einstige Are You The One?-Kandidat hatte bereits in der ersten Folge von "Die Alm" geäußert, wie attraktiv er die 45-Jährige findet. Sie sei für ihn eine "klassische Milf" – er habe allerdings nur im freundschaftlichen Sinne Interesse an ihr.

ProSieben/Benjamin Kis Mirja du Mont bei "Die Alm"

Getty Images Mirja du Mont, Model

Getty Images Mirja du Mont beim New Faces Award Style 2017

