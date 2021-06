Sie wirft sich in Schale! Cathy Hummels (33) wird demnächst wieder als Moderatorin von Kampf der Realitystars zu sehen sein. Die diesjährige Staffel wird schon bald über die Bildschirme der Republik flimmern: Ab dem 14. Juli kämpfen Promis wie Silvia Wollny (56) oder Kader Loth (48) am Traumstrand um den Titel "Realitystar 2021"! Um die anstehende Show zu promoten, putzte sich Cathy jetzt richtig heraus.

Auf einer Reihe von Fotos, die sie auf Instagram postete, posiert die Münchnerin auf einer Dachterrasse in der bayerischen Hauptstadt. In einem kurzen, bunten Sommerkleid mit wallendem Stoff ist sie dabei ein echter Hingucker! "Es wird auf jeden Fall sehr entertaining! Das ist heute auch eine perfekte Ablenkung zu gestern", schrieb die Frau von Nationalspieler Mats Hummels (32) unter den Beitrag. Nach dessen gestriger EM-Niederlage gegen England ist es für die 33-Jährige sicherlich am besten, einfach das nächste Projekt angehen zu können.

Doch die Realitystars haben in diesem Jahr starke Konkurrenz auf ihrem Sendeplatz: Denn parallel läuft am 14. Juli zur Primetime auch Die Bachelorette! Dort wird Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) womöglich nicht nur die Herzen der männlichen Bewerber, sondern auch das Rennen um die bessere Quote gewinnen wollen.

RTL2 Plakat zu "Kampf der Realitystars" Staffel zwei

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Juni 2021

TVNOW Maxime Herbord, Ex-Bachelor-Babe

