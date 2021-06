Bei diesem Anblick fiel allen Zuschauern von "Sex/Life" die Kinnlade runter. Der neue Netflix-Serienhit lässt Bridgerton und 365 Days wie Kindersendungen aussehen. Besonders eine Sequenz in der dritten Folge hält das Publikum dazu an, immer wieder zurückzuspulen und sie sich noch mal anzusehen. Es geht um die Duschszene, in der Cooper (Mike Vogel, 41) und Brad (Adam Demos, 35) – aber vor allem dessen riesiger Penis in voller Pracht zu bewundern sind. Die Frage, die danach wohl allen auf der Zunge brannte: Ist dieses Monster-Gemächt wirklich echt?

Die Fans der Serie haben Glück, denn es gibt tatsächlich eine Antwort darauf. Die lieferte Adams Serien-Flamme und Real-Life-Partnerin Sarah Shahi nun in einem Interview mit Collider. Die Schauspielerin enthüllte: Ja, es ist ihr Schatz in der Szene. "Das ist kein Körperdouble", versicherte sie. Allerdings ließ sie offen, ob ihr Freund wirklich der stolze Besitzer dieses XXL-Penis' ist oder ob mit einer Prothese ein wenig nachgeholfen wurde. Der Brünetten war nur zu entlocken, wie Adam auf die Frage immer reagiert: "Ein Gentleman genießt und schweigt. Also überlassen wir das der Fantasie des Zuschauers."

Auch der Australier selbst deutete gegenüber Entertainment Weekly an, dass die Nacktszenen echt sind. Außerdem habe Adam kein Problem damit gehabt, so viel von sich zu zeigen: "Ich war damit einverstanden, da ich das Drehbuch gelesen habe und von Anfang an wusste, worauf ich mich da einlasse."

COURTESY OF NETFLIX Brad (Adam Demos) in "Sex/Life"

Instagram / adam_demos Sarah Shahi und Adam Demos im Februar 2021

Instagram / adam_demos Adam Demos, Schauspieler

