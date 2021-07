Dennis Schick (33) ist kaum wiederzuerkennen! Der Rheinländer, der durch die Datingshow Traumfrau gesucht bekannt wurde, hat in den vergangenen Monaten ordentlich abgespeckt: Insgesamt 90 Kilo hat er verloren und sich Anfang des Jahres gleich mehreren Beauty-OPs, wie etwa einer Hautstraffung, unterzogen. Inzwischen fühlt sich der TV-Star viel wohler in seiner Haut – und verrät jetzt in einem Gespräch mit Promiflash, warum er inzwischen viel lieber und mehr Sex hat als früher!

