So fing also alles zwischen Sarah Shahi und Adam Demos (35) an. Die beiden Sex/Life-Co-Stars lernten sich am Set der Netflix-Serie nicht nur kennen, sondern auch lieben – wie die zwei Turteltauben erst kürzlich öffentlich machten. Bei der US-Amerikanerin und dem Australier scheint es auf Anhieb gefunkt zu haben – zumindest lässt das die geradezu elektrische Anziehungskraft vermuten, die die beiden als Billie und Brad in der Hit-Show versprühen. Wie sie sich wirklich ineinander verliebt haben, das gibt nun Sarah preis.

In einem Interview mit People erinnert sich die Schauspielerin an den Tag, an dem sie ihrem zukünftigen Partner das erste Mal begegnete. "Wir trafen uns im Make-up-Trailer und verstanden uns auf Anhieb", erzählt Sarah dem Magazin. Wie sie gesteht, war sie direkt "hin und weg von ihm". Vor allem da sie während des Gespräches unglaublich viele Gemeinsamkeiten feststellten. So haben sie denselben Musikgeschmack und teilen auch die gleichen Vorlieben, was Whiskey und Tequila angeht. Danach stand für die 41-Jährige fest: "Ich war wirklich umgehauen von ihm als Person und ich wusste nur, dass ich mehr wollte." Und der Rest ist Geschichte.

Sarah war aber nicht nur sofort von Adam als Mensch angetan – auch von seinen schauspielerischen Qualitäten schwärmt sie in den höchsten Tönen: "Es war ein Privileg, mit ihm vor der Kamera zu stehen. Er ist einfach fantastisch in der Serie."

Courtesy of NETFLIX Billie (Sarah Shahi) und Brad (Adam Demos) in "Sex/Life"

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX Billie (Sarah Shahi) und Brad (Adam Demos) in "Sex/Life"

Courtesy of NETFLIX Billie (Sarah Shahi) und Brad (Adam Demos) in "Sex/Life"

