Auch in der Ehe kann es noch heiß hergehen – das beweisen Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (31) regelmäßig! Die Germany's Next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist fahren auf Social Media derzeit wieder eine regelrechte Liebesoffensive: Regelmäßig veröffentlicht das Topmodel Aufnahmen von sich und ihrem Gatten beim Turteln. Ihre Liebe wirkt so leidenschaftlich wie an Tag eins. Die 48-Jährige legt sich aber auch ganz schön ins Zeug: So sexy kleidet Heidi sich für ein Date mit Tom!

Paparazzi lichteten das berühmte Pärchen am Donnerstag vor dem Luxus-Italiener Giorgio Baldi in Santa Monica, Los Angeles ab. Hier haben die zwei offenbar ihren Abend zusammen verbracht, für den die Laufstegschönheit sich mächtig herausgeputzt hat: Heidi war natürlich top gestylt, trug eine Lederjacke, eine tief ausgeschnittene Bluse sowie einen Minirock und Pumps – die ihre tollen langen Beine perfekt zur Geltung brachten. Tom war farblich im Partnerlook mit seiner Frau, wenn auch etwas legerer angezogen: Der Musiker trug ein schlichtes T-Shirt kombiniert mit einer Leinenhose und Espadrilles.

Doch nicht nur Heidi sorgt dafür, dass ihre Beziehung spannend und romantisch bleibt! In einem OK Magazine-Interview plauderte ein Freund aus: "Tom ist wie ein verliebter Teenager und organisiert immer süße Date-Nights und überhäuft Heidi mit aufmerksamen kleinen Geschenken." Bei diesen Geschenken handelt es sich wohl auch gerne mal um heiße Unterwäsche für Heidi – oder riesige Rosensträuße.

Heidi Klum, Topmodel

Tom Kaulitz und Heidi Klum in Los Angeles

Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019 in Los Angeles

