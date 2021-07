Daniela Katzenberger (34) hat ein Umstyling der besonderen Art hinter sich! Die Kultblondine hatte ihre Fans jüngst nicht nur mit einer natürlicheren Haarfarbe, sondern auch mit ihrer getunten Oberweite überrascht: Die Familienmutter hatte sich nämlich den Traum von einer zweiten Brust-OP erfüllt. Ihr verändertes Äußeres setzte die Wahlmallorquinerin jetzt wie gewohnt gekonnt in Szene: Die Katze posierte supersexy in einem knappen Bikini!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Frau von Lucas Cordalis (53) eine ganze Reihe an Schnappschüssen, auf denen sie an einer traumhaften Bucht auf Mallorca sitzt – türkisfarbenes Meerwasser inklusive. Doch der absolute Hingucker auf den Fotos ist natürlich Daniela selbst: Die 34-Jährige setzt ihren Körper in einem trägerlosen pinkfarbenen Bikini in Szene, ihre Haarpracht trägt sie dabei zu einem lässigen Zopf geflochten.

Dabei besuchte Daniela die Bilderbuch-Bucht offenbar nicht nur wegen des Shootings – vielmehr verbrachte sie das Wochenende damit, ihre sonnige Wahlheimat von einer neuen Seite zu entdecken. "5 Jahre hier und immer noch nicht jede Bucht gesehen", betitelte sie das Posting nämlich.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli 2021 auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

