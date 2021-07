Sie wirft sich für ihre Fans in Schale! Rebel Wilson (41) hatte 2020 ihr persönliches Gesundheitsjahr ausgerufen und im Zuge dessen sagenhafte 30 Kilo abgenommen. Auch wenn die Schauspielerin noch mit sich hadert, nicht viel früher damit begonnen zu haben, begeistern die Resultate ihre Follower. Seitdem zeigt sich die Australierin regelmäßig in heißen Outfits: Diesmal mit einer sexy Anspielung an einen echten Kultfilm!

Auf Instagram postete Rebel jetzt ein Foto, auf dem sie einen schwarzen Bodysuit rockt: Das Textil ist nämlich besonders eng anliegend und betont die außergewöhnliche körperliche Veränderung der 41-Jährigen. Außerdem erinnert das Outfit stark an den Kultfilm Grease von 1978: An der Seite von John Travolta (67) flashte Olivia Newton-John (72) damals das Publikum in einem ganz ähnlichen Look.

Und auch Rebels Fans waren hin und weg von dem Schnappschuss. "Bei dem Bild musste ich erst mal tief durchatmen. Du siehst fantastisch aus!", schrieb ein begeisterter User. Innerhalb weniger Stunden erreichte der Beitrag zudem über 320.000 Likes.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2021

Collection Christophel Olivia Newton-John 1978 in "Grease"

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

