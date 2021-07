Diese Frage kam bei Desy gar nicht gut an! Mithilfe ihres schwulen besten Freundes Myci sucht die Netzbekanntheit in der neuen Show Mein Date, mein bester Freund & ich nach einem potenziellen Partner. Myci wählte für die Berlinerin den 23-jährigen Single-Mann Kevin aus. Doch dieser irritierte die hübsche Blondine sogleich mit einer schlüpfrigen Frage: Kevin wollte von Desy die Anzahl ihrer Sexpartner wissen!

Zunächst schienen Desy und ihr zugeteilter Love Couple Kevin auf einer Wellenlänge zu schwimmen. Doch als Nachtruhe einkehrte und die beiden sich ins Bett zurückzogen, lag dem Personal Trainer noch eine Frage auf dem Herzen. "Wie viele Männer hast du so in einem halben Jahr?", schoss es aus dem Hottie heraus. Desy schien die Offenherzigkeit ihres TV-Partners ziemlich unangenehm zu sein. Sie drehte sich prompt weg und gab Kevin keine Antwort.

Kevins offene Worte waren wohl auch der Grund, warum sich Desy schlussendlich gegen ihn entschied und ihr Herz an ihren neuen TV-Partner Max vergab. "Als du mich gefragt hast, wie viele Männer in einem halben Jahr ich habe, habe ich nicht drauf geantwortet, weil ich ein paar Dinge privat halten will", gab sie dem Hannoveraner zu verstehen. Mit Max habe sie das Gefühl, dass es langsamer vorangehe, weswegen Desy mit ihm ein neues Love Couple bilden möchte.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr auf SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Desy und Myci

Instagram / kevinkoelle Kevin, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidat

SAT.1/Richard Hübner Max, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidat

