Hier trägt Anne Wünsche (29) tatsächlich keine Kleidung! Die Influencerin teilt tagtäglich tiefe Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Followern – und zeigt dabei stets viel von ihrem Privatleben als zweifache Mutter. Doch nicht nur ihren Alltag mit den Kindern, auch ihren Körper bekommen die Fans der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hin und wieder mal im Bikini zu sehen. Doch nun legte Anne sogar eine Schippe drauf – und zeigte sich fast nackt im Netz.

Am Dienstagabend postete die 29-Jährige ein Foto auf Instagram, das ihren Fans ordentlich einheizen dürfte: Auf dem Bild trug sie nämlich – nichts, lediglich eine dünne Decke bedeckte ihre nackte Vorderseite! In ihrer Story erklärte Anne, zunächst lange überlegt zu haben, ob sie diesen Nackedei-Schnappschuss veröffentlichen möchte. Schlussendlich habe sie sich jedoch für das Foto im Evakostüm entschieden, weil sie es so "liebe". "Ich finde das Bild geil", betonte sie. "Ich gehe auf die dreißig zu, habe zwei Kinder und kann so ein Bild posten – da bin ich schon ein bisschen stolz drauf", gab sie offen zu.

Unter dem Post schrieb Anne lediglich: "Oops! I did it again" (zu deutsch: "Ups, ich habe es schon wieder getan"). Damit spielte sie vermutlich auf ihren letzten heißen Beitrag an, in dem sie ihre nackte Oberweite ebenfalls nur mit einer Decke umhüllte. Auch wenn die YouTuberin die Kommentarfunktion wie bei allen ihrer letzten Posts ausgestellt hat, gefällt das Bild ihren Fans offensichtlich sehr: Der Beitrag erreichte schließlich in rund einer Stunde schon über 33.000 Likes.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

