Tyler Posey (29) spricht offen über Sexualität und Liebesleben! In der Vergangenheit hat der "Teen Wolf"-Star seine Fans mit seinen Beziehungen etwas verwirrt: 2016 wurde es zwischen dem Schauspieler und seiner Kollegin Bella Thorne (23) ziemlich intim – zwischendurch offenbarte Tyler, dass er auch etwas mit Männern hatte. Aktuell datet er die Musikerin Phem. Steht der US-Amerikaner jetzt auf Frauen, Männer oder beides? Tyler klärt jetzt auf, dass er fluid-sexuell ist.

In einem Interview mit NME betonte der 29-Jährige, dass seine aktuelle Beziehung ihm endlich geholfen habe, sich über seine Geschlechtsidentität und seine Sexualität bewusst zu werden. "Sie hat mir geholfen zu erkennen, dass ich unter den queeren Regenschirm passe und dass ich fluid-sexuell bin", hielt er fest. Dass er nach sexuellen Erfahrungen mit Männern jetzt wieder eine Frau datet, passt einigen Hatern allerdings nicht. Tyler muss im Netz deswegen viel Kritik einstecken: "Sie nennen mich 'Gay-Köder' – als würde ich vorspielen, schwul zu sein, um Geld zu machen."

Seine Freundin Phem stört es hingegen überhaupt nicht, dass der Serienstar in der Vergangenheit sowohl Männer als auch Frauen gedatet hat. "Ich habe jetzt quasi alles unter der Sonne gedatet und gerade jetzt bin ich in der besten Beziehung, die ich je hatte", schwärmt er. Seine Liebste gehöre ebenfalls der queeren Community an.

Getty Images Tyler Posey, Schauspieler

Getty Images "Teen Wolf"-Star Tyler Posey

Getty Images Tyler Posey, Schauspieler

